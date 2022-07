Latihan Gabungan, 2 Kompi Infanteri AS Dibentuk di Bawah Brigade Korsel untuk Pertama Kalinya

Photo : YONHAP News

Kekuatan Angkatan Darat (AD) Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya diorganisir ke dalam angkatan tempur Korea Selatan saat pelaksanaan latihan gabungan militer untuk mengendalikan operasi.Menurut AD Korea Selatan, selama empat hari sejak 15 - 18 Juli, pelatihan telah berlangsung di Pusat Pelatihan Tempur Angkatan Darat Korea Selatan (KCTC) di Inje. Latihan itu melibatkan 4.300 tentara Korea Selatan dari Brigade ke-51 Divisi 12 dan Brigade ke-81 Divisi 28, serta 300 pasukan AS dari Brigade Lapis Baja I.Latihan ini menandai pertama kalinya 2 kompi infanteri AS masuk ke dalam dua tim tempur gabungan Korea Selatan dan AS, yang kemudian diorganisir dan dikendalikan oleh pasukan Korea Selatan.Selama pelatihan, militer Korea Selatan dan AS memobilisasi sekitar 100 peralatan tempur, termasuk tank, kendaraan lapis baja, artileri yang bergerak otomatis atau self-propelled howitzer, helikopter serang, dan kendaraan udara tak berawak.Program pelatihan tersebut berfokus pada peningkatkan kemampuan pelaksanaan operasi gabungan antara pasukan Korea Selatan dan AS dalam pertempuran melawan musuh.Angkatan Darat Korea Selatan telah mengutus personel yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris untuk memastikan latihan gabungan berjalan dengan lancar.