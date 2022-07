Presiden Yoon Bertemu Menkeu AS, Konfirmasi Kapasitas Pasokan Likuiditas Valas

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyerukan kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam upaya stabilisasi pasar valuta asing saat bertemu dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen.Selama pertemuan yang digelar di Seoul pada Selasa (19/07), Yoon menyatakan harapan agar cakupan aliansi bilateral diperluas di luar aliansi kemanan militer dan politik ke aliansi keamanan ekonomi dan keuangan.Dalam pembicaraan dengan Menteri Yellen saat membahas mengenai masalah inflasi global dan cara kerja sama rantai pasokan global, Presiden Yoon secara terbuka menyatakan dukungan penuh atas kepemimpinan global AS di bidang keamanan ekonomi.Terutama, Presiden Yoon menyerukan kerja sama Washington untuk menstabilkan nilai tukar valuta asing.Selanjutnya, dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Korea Selatan dan AS, keduanya menyatakan sependapat bahwa Seoul dan Washington memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai kerja sama, jika diperlukan, seperti penerapan fasilitas likuiditas di tengah penurunan nilai mata uang won terhadap dolar Amerika yang terus berlangsung.Kedua menteri tidak memaparkan rincian kemungkinan kedua negara menandatangani kembali kerja sama swap valuta asing, yang sebelumnya disorot sebagai salah satu langkah untuk menstabilkan pasar valuta asing. Namun demikian, kedua menteri dinilai membuat persetujuan lebih lanjut.Pada kesempatan itu, Menteri Yellen juga mengungkapkan bahwa kedua negara akan terus bekerja sama untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan rudal Korea Utara.