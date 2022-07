Lee Seung-min, Pegolf Korsel dengan Autisme Menangkan Adaptive Open AS Perdana

Photo : YONHAP News

Seorang pegolf disabilitas asal Korea Selatan dinobatkan sebagai juara dalam turnamen golf terbuka bagi pegolf disabilitas pertama yang diselenggarakan oleh Asosiasi Golf Amerika Serikat (AS).Lee Seung-min, atlet golf penyandang autisme, memenangkan US Adaptive Open yang diadakan di Pinehurst Resort, North Carolina, AS, pada Kamis (21/07), dengan mengalahkan pegolf Swedia Felix Norrman.Lee, yang berusia 25 tahun, belum bisa menyelesaikan pertandingan melawan Norrman dengan total 3 di bawah par pada tiga ronde terakhir. Dalam perpanjangan waktu di hole 17 dan 18, Lee mencatatkan birdie dan par, mengalahkan Norman, yang mencatatkan par dan bogey, dengan dua pukulan.Turnaman golf terbuka AS untuk pegolf disabilitas itu diikuti oleh 78 pegolf disabilitas dari seluruh dunia.Sejak mendapatkan keanggotaan penuh di Asosiasi Pegolf Profesional Korea pada tahun 2017, Lee telah berhasil masuk dalam tiga turnaman profesional, termasuk DB Insurance Promy Open pada 2018 dan di SK Telecom Open pada 2022.