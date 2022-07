Perwakilan Nuklir Korut dari Korsel dan AS Bertemu di Indonesia

Photo : KBS News

Perwakilan khusus Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) untuk urusan nuklir Korea Utara menggelar pertemuan di Jakarta, Indonesia, untuk membahas langkah penanganan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Kementerian Luar Negeri di Seoul menyampaikan bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Geon dan rekannya dari AS Sung Kim bertemu di Jakarta pada hari Jumat (22/07) pekan lalu.Pertemuan para perwakilan tersebut diadakan 15 hari setelah pertemuan di Bali, Indonesia, di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri G20 pada 7 Juli.Dilaporkan bahwa kedua belah pihak berbagi penilaian mengenai perkembangan terbaru di sekitar Semenanjung Korea dan membicarakan langkah memperkuat kerja sama dalam menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Seorang pejabat kementerian menuturkan bahwa sebagaimana pemerintah Seoul sedang menyusun peta jalan untuk kebijakan terhadap Korea Utara melalui konsultasi erat dengan AS, kedua perwakilan juga mengadakan pembahasan mendalam dan merinci mengenai peta jalan tersebut.Ditambahkan pula bahwa Seoul dan Washinton juga sepakat untuk tetap mempertahankan komunikasi dan kerja sama erat terkait kebijakan terhadap Korea Utara ke depan.