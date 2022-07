Menhan Korsel dan AS akan Bertemu di Washington pada 29 Juli

Photo : KBS News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan pada hari Senin (25/07) bahwa Menteri Pertahanan Lee Jong-sub dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan rekannya dari Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin di Washington D.C. pada 29 Juli waktu setempat.Kedua menteri diperkirakan akan berbagi penilaian terkait keamanan di Semenanjung Korea.Selain itu, keduanya juga akan membahas secara luas mengenai kepentingan aliansi kedua negara, termasuk pengingkatan kekuatan eksekutif untuk pencegahan yang diperpanjang, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai pada konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Seoul dan Washington pada Mei lalu.Selama berada di AS, Menteri Lee juga akan menghadiri beberapa kegiatan, termasuk berpartisipasi dalam upacara penyelesaian pembangunan tembok peringatan bagi para korban Perang Korea, menempatkan bunga di Pemakaman Nasional Arlington, dan mengunjungi fasilitas perawatan veteran AS.