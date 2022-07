Ratu Skating Korsel Kim Yuna Menikah pada Oktober

Photo : YONHAP News

Ratu skating Korea Selatan Kim Yuna, 32 tahun, dikabarkan akan menikah dengan salah seorang anggota Forestella, Ko Woo-rim, 27 tahun, pada bulan Oktober.All That Sports, perusahaan manajemen yang menaungi Kim Yuna, mengumumkan pada Senin (25/07) bahwa Kim dan musisi Ko Woo-rim akan menggelar pernikahan yang diadakan secara pribadi dan hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat pada bulan Oktober.Disampaikannya bahwa Kim Yuna dan Ko Woo-rim pertama kali bertemu di sebuah pameran es 'All That Skate' pada 2018 dan kemudian berpacaran selama tiga tahun sebelum memutuskan untuk menikah.Ko adalah lulusan jurusan vokal di Universitas Nasional Seoul dan merupakan anggota sebuah kuartet crossover pria, Forestella, yang telah memenangkan sebuah acara pencarian bakat Phantom Singer 2 yang ditayangkan oleh JTBC.Kim memenangkan medali emas pertama dalam sejarah figur skating Korea Selatan di Olimpiade Musim Dingin Vancouver 2010, dan kemudian secara resmi menyatakan pensiun setelah meraih medali perak di Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014.Sejak itu, Kim sempat menjadi duta besar untuk mempromosikan Olimpiade Musim Dingin PyeongChang, dan saat ini aktif sebagai duta besar Olimpiade Pemuda Musim Dingin Gangwon 2024.