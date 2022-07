Latihan Militer Gabungan Korsel dan AS Bermanfaat Perkuat Postur Pertahanan

Photo : YONHAP News

Koordinator Kebijakan Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih untuk Indo-Pasifik Kurt Campbell menggelar pertemuan dengan Yayasan Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) serta Asosiasi Pertahanan Veteran Korea (KDVA) pada tanggal 25 Juli waktu setempat untuk membahas langkah pengembangan aliansi kedua negara.​Usai pertemuan tersebut, Campbell mengungkapkan kepada para wartawan bahwa dia berterima kasih kepada Yayasan Aliansi Korsel dan AS serta KDVA sebagai perwakilan Gedung Putih dari pemerintahan Biden, serta akan berupaya agar aliansi kedua negara tetap utuh terjaga.Ditambahkan pula, pihaknya membicarakan mengenai upacara perampungan Tembok Peringatan yang akan digelar di Taman Peringatan Perang Korea pada tanggal 27 Juli waktu setempat, dan akan menghadiri upacara tersebut.Campbell mengatakan bahwa latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS serta latihan lapangan di musim panas ini akan berkontribusi memperkuat kesiapan pertahanan di Semenanjung Korea.Mantan Komandan Pasukan AS di Korea Selatan Vincent Brooks juga dilaporkan menghadiri pertemuan tersebut.