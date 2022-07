AD Korsel Gelar Latihan Udara Skala Besar

Photo : YONHAP News

Angkatan Darat Korea Selatan melakukan latihan udara skala besar dengan mengerahkan 30 unit helikopter, termasuk helikopter Apache.Militer Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan juga melakukan latihan tembak dengan helikopter Apache di lapangan tembak Yeongpyeong.Sejumlah 30 unit helikopter menunggu di lajur pacu, termasuk di antaranya helikopter penyerang Apache yang berangkat terlebih dulu dan kemudian diikuti oleh helikopter Chinook yang mengangkut 400 personel militer, Black Hawk, dan lainnya.Helikopter Apache yang mendekati lokasi target kemudian mengeluarkan tembakan setelah menemukan musuh yang bersembunyi.Setelah itu, para pasukan militer yang turun dari helikopter mengepung lokasi target.Latihan penerbangan Angkatan Darat yang digelar untuk pertama kalinya dalam dua tahun ini digelar dalam skala terbesar sejak helikopter Apache ditempatkan pada tahun 2017.Sersan Mayor Song Young-il mengatakan bahwa dia percaya latihan kali ini menjadi kesempatan baik untuk memberikan kepercayaan dan kestabilan militer bagi seluruh masyarakat Korea Selatan.Helikopter Apache yang tengah bergerak dengan kecepatan tinggi dalam sekejap terbang tinggi di udara.Helikopter itu terbang berdampingan dan menemukan lokasi musuh.Helikopter Apache mampu melakukan manuver menghindar dengan kemiringan 90 derajat.Pasukan AS untuk Korea Selatan juga melakukan latihan penembakan dengan menggunakan rudal dari udara ke darat.Latihan militer skala besar yang berlangsung secara terbuka ini diperkirakan akan meningkat lebih lanjut mulai bulan depan seiring peningkatan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS di lapangan.