Tembok Peringatan Perang Korea Rampung, Pemimpin Korsel dan AS akan Sampaikan Pesan

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara bersamaan akan menyampaikan pesan mengenai hubungan alinasi Korea Selatan dan AS serta masalah di Semenanjung Korea dalam upacara perampungan Tembok Peringatan yang akan digelar di Taman Peringatan Perang Korea di Washington DC pada tanggal 27 Juli waktu setempat.Pesan Presiden Yoon akan dibacakan oleh Ketua Badan Urusan Pejuang dan Veteran Park Min-sik yang saat itu mengunjungi AS, dan Presiden Biden akan mengumumkan pesan secara terpisah.Presiden Biden, yang tengah melakukan karantina mandiri setelah dikonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 21 Juli lalu, dilaporkan masih mempertimbangkan kehadirannya di upacara tersebut.Pesan yang akan disampaikan oleh pemimpin Korea Selatan dan AS di upacara perampungan Tembok Peringatan itu diperkirakan akan memuat peringatan akan pengorbanan pasukan militer kedua negara untuk melindungi Korea, serta evaluasi hubungan kedua negara yang saat ini berkembang ke hubungan aliansi global strategis.Selain itu, kedua pemimpin kemungkinan akan mendesak Korea Utara untuk segera berdialog, dan banyak pihak yang memperhatikan apakah apabila Korea Utara tetap melakukan provokasi tambahan, maka perihal langkah pencegahan ancaman nuklir Korea Utara akan disebutkan atau tidak.Tembok Peringatan yang diselesaikan dalam 15 bulan sejak bulan Mei tahun lalu itu mencantumkan nama 43.808 personel militer yang gugur dalam Perang Korea.Upacara perampungan Tembok Peringatan yang akan dimulai pada pukul 10.00 pagi hari Rabu (27/07) mendatang akan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup, Ketua Badan Urusan Pejuang dan Veteran Park Min-sik, Koordinator Kebijakan Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih untuk Indo-Pasifik Kurt Campbell, dan para pejabat lainnya.