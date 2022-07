Presiden Biden Rilis Proklamasi untuk Hari Peringatan Gencatan Senjata Perang Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS ) Joe Biden mengatakan pada hari Selasa (26/07) waktu setempat bahwa aliansi Korea Selatan dan AS, yang disebutnya sebagai landasan pertumbuhan demokrasi dan ekonomi Korea Selatan, lebih kuat dari sebelumnya.Presiden Biden membuat pernyataan tersebut dalam proklamasi untuk Hari Gencatan Senjata Perang Korea yang dirilis sehari sebelum peringatan 69 tahun penandatanganan Gencatan Senjata Perang Korea pada 27 Juli.Dia melanjutkan bahwa perdamaian dan hubungan antara rakyat kedua negara telah bertahan selama 70 tahun terakhir, membuka jalan menuju perkembangan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang menakjubkan.Lebih lanjut, Biden menyampaikan bahwa Korea Selatan adalah sekutu yang kuat dan pusat inovasi global serta demokrasi yang dinamis, bahkan peran persekutuan Korea Selatan dan AS telah diperluas ke kancah internasional.Sembari memberikan penghormatan kepada para korban tentara Amerika Serikat yang gugur membela Korea Selatan dalam perang, Biden menekankan komitmen untuk memenuhi kewajiban terhadap para veteran Perang Korea yang masih hidup serta anggota keluarga mereka saat ini agar dapat menerima manfaat dan layanan sebagai imbalan jasa yang telah dilakukan.Presiden AS setiap tahun merilis proklamasi sebelum peringatan Gencatan Senjata Perang Korea.Dalam proklamasi terkini, Biden mengungkapkan bahwa partisipasi AS dalam Perang Korea bertujuan untuk membela kebebasan Korea Selatan dengan bergabung dalam perjuangan melawan Korea Utara dan akhirnya China.Namun, Biden tidak membuat pesan khusus yang ditujukan kepada Korea Utara dalam proklamasi tersebut.