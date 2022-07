Tembok Peringatan Perang Korea Pertama Diperlihatkan Kepada Keluarga Mendiang Veteran

Photo : YONHAP News

Tembok Peringatan Perang Korea yang mencantumkan 43.808 nama tentara Amerika Serikat (AS) yang gugur dalam Perang Korea diresmikan di Taman Peringatan Perang Korea di Washington DC, AS, pada Selasa (26/07) waktu setempat.Upacara peresmian Tembok Peringatan digelar pada tanggal 27 Juli, namun nama-nama para pahlawan perang yang terlupakan itu terlebih dahulu diperlihatkan kepada sekitar 500 anggota keluarga korban perang yang hadir.Para anggota keluarga yang ditinggalkan berziarah dengan meletakkan bunga mawar putih di depan tembok yang memuat nama-nama para korban.Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Komunikasi Strategis John Kirby mengatakan pada Selasa (26/07) bahwa Presiden Biden diperkirakan tidak akan menghadiri acara peringatan secara langsung, sebagaimana dia masih menjalani karantina mandiri setelah terkonfirmasi positif COVID-19.Dikatakannya, Presiden Biden sangat menghargai jasa dan pengorbanan pasukan PBB dan pasukan AS yang bertempur dalam Perang Korea.