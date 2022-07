BTS Dinominasikan dalam 4 Kategori MTV Video Music Award 2022

Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan BTS berhasil mendapatkan nominasi dalam empat kategori di ajang MTV Video Music Award (VMA) 2022.Berdasakan daftar nominasi yang diumumkan oleh MTV Video Music Awards 2022 pada Selasa (26/07) waktu setempat, selain dinominasikan untuk kategori K-Pop Terbaik, yang telah dimenangkan oleh BTS selama tiga tahun terakhir, BTS juga bersaing untuk memenangkan penghargaan di kategori Koreografi Terbaik untuk lagu Permission to Dance, Penampilan Metaverse Terbaik untuk kehadiran mereka di Minecraft, dan Efek Visual Terbaik di lagu kolaborasi My Universe.BTS telah memenangkan penghargaan VMA selama tiga tahun berturut-turut, termasuk tiga penghargaan pada tahun lalu, empat penghargaan di tahun 2020, dan dua penghargaan di tahun 2019 saat mereka pertama kali dinominasikan dalam ajang penghargaan VMA.BLACKPINK, girlband Korea Selatan, juga dinominasikan untuk Penapilan Metaverse Terbaik bersama BTS.Adapun, selain BTS dan SEVENTEEN, dalam kategori K-Pop Terbaik tahun ini, ITZY dengan "LOCO", Lisa dengan lagunya "LALISA", Stray Kids dengan "MANIAC" dan TWICE dengan “Feels" juga menerima nominasi.MTV Video Music Awards 2022 akan diadakan di Prudential Center New Jersey, Amerika Serikat, pada 28 Agustus.