Menhan Lee Jong-sup Ambil Langkah Perkuat Postur Pertahanan Gabungan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup yang sedang mengunjungi Amerika Serikat (AS) mengadakan pertemuan dengan para mantan Komandan dan Komandan Pasukan AS untuk Korea Selatan saat ini bertukar pandangan mengenai langkah pengembangan aliansi kedua negara.Para mantan Komandan Pasukan AS untuk Korea Selatan menyebut bahwa dunia kini menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman misil dan nuklir Korea Utara, dan menekankan kerja sama erat antara Korea Selatan dan AS.Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup menyamakan pandangan mengenai kerja sama erat kedua negara untuk mencegah ancaman Korea Utara, serta menyatakan bahwa postur kesiapsiagaan gabungan antara kedua negara dan berbagai langkah tengah dilaksanakan.Sementara itu, Menteri Lee bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Washington DC pada hari Jumat (29/07) waktu setempat.Kedua menteri berbagi pandangan mengenai kondisi di Semenanjung Korea serta membahas isu terkait aliansi kedua negara.Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa kedua pihak akan membahas kondisi di Semenanjung Korea, postur kesiapsiagaan gabungan antara kedua negara, kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang, serta kerja sama keamanan global.