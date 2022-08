Korsel, Jepang, AS Gelar Latihan Pelacakan Rudal 'Pacific Dragon' pada Senin

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) akan menggelar latihan militer gabungan untuk mendeteksi dan melacak rudal-rudal balistik di perairan Hawaii, AS, mulai Senin (01/08)Menurut pihak militerk Korea Selatan pada Minggu (31/07), ketiga negara akan mengadakan latihan Pacific Dragon mulai Senin (01/08) hingga tanggal 14 Agustus.Ketiganya bersama Australia dan Kanada akan mengambil bagian daalam latihan yang diadakan dua tahun sekali tersebut.Latihan, yang diadakan pada latihan maritim multinasional tahun ini Rim of Pacific Exercise (RIMPAC), berfokus pada meningkatkan koordinasi taktik dan teknis antara para peserta, termasuk pendeteksian, pelacakan, dan laporan mengenai target balistik.Delapan kapal dan dua pesawat dilaporkan akan berpartisipasi dalam latihan, dengan Korea Selatan mengirimkan kapal penghancur Aegis Raja Agung Sejong berbobot 7.600 ton.Angkatan Laut Korea Selatan telah berpartisipasi dalam latihan ini pada 2018 dan 2020 di bawah pemerintahan Moon Jae-in, namun tidak mempublikasikan rincian latihan pada saat itu.