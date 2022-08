Korsel dan AS Sepakat Perluas Latihan Militer Gabungan, Mulai Kembali Dialog Pencegahan yang Diperpanjang

Photo : YONHAP News

Pemimpin pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sepakat memperluas latihan militer gabungan yang akan datang dan memulai kembali dialog strategis mereka mengenai pencegahan yang diperpanjang.Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tercapai dalam pembicaraan antara Menteri Lee Jong-sup dan Menteri Pertahana Amerika Serikat Lloyd Austin yang digelar di Washington D.C., AS, pada Jumat (29/07).Keduanya sepakat menggabungkan latihan militer gabungan di paruh kedua tahun ini bersama latihan yang dipimpin oleh pemerintah Korea Selatan, Ulchi, dan juga melanjutkan penguatan postur pencegahan sekutu, termasuk penempatan sistem pertahanan rudal balistik dan aset-aset strategis AS di Semenanjung Korea.Keduanya juga sepakat memulai kebali Kelompok Konsultasi dan Strategi Pencegahan yang Diperpanjang (EDSCG) dalam waktu dekat untuk membantu mendorong pencegahan gabungan dan komunikasi strategis.Kedua menteri sepaham mengenai kondisi keamanan di Korea Selatan yang sangat serius akibat provokasi Korea Utara yang terus-menerus, menggarisbawahi bahwa hal tersebut hanya akan memperkuat persekutuan bilateral kedua negara.Austin dan Lee juga berjanji memperkuat tanggapan yang harus diambil jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketujuh.Kementerian mengatakan bahwa kedua pihak juga mengonfirmasi kembali kesepakatan untuk mengembangkan aliansi bilateral ke "aliansi strategis komprehensif global" yang berkontribusi pada perdamaian, keamana, dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik dan dunia.