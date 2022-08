Latihan Militer Gabungan Korsel-AS Berfokus pada Menangkis Serangan Korut

Photo : YONHAP News

Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) berencana menguasai proses operasi untuk transisi cepat di masa perang untuk menangkis serangan Korea Utara dan bahkan meluncurkan serangan balik dalam latihan gabungan yang dijadwalkan akan digelar pada akhir bulan Agustus ini.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengungkapkan rencana itu dalam laporan kerja yang disampaikan pada Senin (01/08) kepada Komite Pertahanan Nasional Majelis Nasional mengenai latihan Ulchi Freedom Guardian (UFG) yang akan berlangsung mulai 22 Agustus hingga 1 September.Kementerian mengutarakan bahwa latihan itu akan dilakukan dalam tiga tahap, dengan tahap pertama berfokus pada tanggapan awal dan penanganan krisis bersama dalam menghadapi provokasi dari Korea Utara.Pada tahap kedua latihan, militer Korea Selatan dan AS akan berokus pada transisi ke sistem masa perang dan menangkis serangan Korea Utara sambil mempertahankan wilayah ibu kota.Pada tahap akhir, latihan itu akan berforkus pada mengamankan keamanan wilayah metropolitan dengan melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Korea Utara.Melalui latihan tersebut, kementerian bertujuan untuk mengoperasikan sarana mencegah perang yang mengintegrasikan diplomasi, informasi, militer dan ekonomi (DIME), sembari menjalankan proses penanganan krisis gabungan dengan AS.