Wali Kota Seoul Hadiri WCS 2022 di Singapura

Photo : YONHAP News

Wali Kota Seoul Oh Se-hoon, yang sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kota-Kota Dunia (WCS) 2022 di Singapura, menyerukan agar setiap negara berpartisipasi dalam upaya netralitas karbon.Menurut Pemerintah Metropolitan Seoul pada Senin (01/08), Wali Kota Oh memperkenalkan berbagai kebijakan Ibu Kota Seoul dengan tema "Perubahaan Digital dan Netralitas Karbon" dalam KTT yang diadakan mulai 31 Juli hingga 3 Agustus mendatang tersebut.Wali Kota Oh menekankan bahwa sebagai komunitas yang hidup di bumi, terlepas dari batas kota-kota, semua penduduk bumi harus bersama bergerak menuju pewujudan tujuan netralitas karbon.Terkait transisi digital, Oh dalam sebuah forum pada hari Minggu (31/07) juga memperkenalkan kebijakan transportasi Seoul berdasarkan teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan, dan Seoul Run, yang merupakan kebijakan untuk menjembatani masalah kesenjangan pendidikan.Pada Senin (01/08), Oh menyampaikan pidato dalam upacara pembukaan WCS dan mengundang para wali kota di seluruh dunia untuk datang ke Seoul pada tahun depan dan mengadakan berbagai pembicaraan, termasuk pembahasan mengenai solusi untuk mengatasi polarisasi.Ibu Kota Seoul telah ditetapkan sebagai tuan rumah WCS 2023.