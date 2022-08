Blinken Kritrik Program Nuklir Ilegal Korut yang Berkelanjutan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengkriti Korea Utara yang terus melanjutkan program nuklir ilegal dan provokasinya.Blinken membuat kritikan tersebut pada hari Senin (01/08) dalam sebuah pidato pada Konferensi Tinjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir ke-10 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.Diplomat AS itu mengatakan bahwa Korea Utara terus memperluas program nuklirnya yang ilegal dan melanjutkan provokasi di kawasan regional, menekankan bahwa dunia menghadapi sebuah "momen kritis".Blinken mengatakan bahwa sebagaimana para peserta berkumpul untuk rapat tersebut, Pyongyang sedang mempersiapkan uji coba nuklir ketujuh.Seoul dan Washington mengatakan bahwa Korea Utara telah secara efektif menyelesaikan persiapan untuk uji coba nuklir dan kemungkinan hanya menunggu waktu yang tepat untuk peluncuran.Blinken juga mengatakan bahwa AS bersedia bekerja sama dengan semua negara-negara nuklir lainnya, termasuk China, untuk mengurangi ancaman nuklir global.