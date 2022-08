Harga Konsumen Melonjak 6,3% di Juli, Tertinggi dalam Hampir 24 Tahun

Photo : YONHAP News

Harga konsumen naik lebih dari enam persen pada bulan lalu, tumbuh dengan laju tertajam dalam 24 tahun terakhir.Menurut Statistik Korea pada hari Selasa (02/08), Indeks Harga Konsumen Korea Selatan tercatat di 108,74 pada Juli, naik 6,3 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Ini merupakan pertumbuhan terbesar dalam 23 tahun 8 bulan sejak November 1998, saat tercatat pertumbuhan sebesar 6,8 persen, dan merupakan kedua kalinya kenaikan tetap berada di kisaran 6 persen setelah tepat tercatat sebesar 6 persen di bulan Juni lalu.Harga komoditas naik 9 persen di Juli dibandingkan setahun sebelumnya, dengan harga produk industri naik 8,9 persen. Khususnya, produk petroleum naik 35,1 persen per tahun.Harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 7,1 persen per tahun, sementara harga listrik, gas, dan air melonjak 15, 7 persen, mengalami pertumbuhan terbesar sejak Januari 2010.Harga produk jasa juga naik 6 persen dibandingkan setahun sebelumnya, merupakan pertumbuhan terbesar sejak April 1998.Inflasi inti, yang mengecualikan ketidakstabilan harga makanan dan minyak, naik 4,5 persen per tahun pada Juli.