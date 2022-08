Ketua DPR AS Nancy Pelosi Tiba di Taiwan, Tekankan Solidaritas AS - Taiwan

Photo : YONHAP News

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi yang telah tiba di Taiwan pada Selasa (02/08) malam waktu setempat, dengan jelas menyampaikan tujuan kunjungannya yaitu untuk menunjukkan komitmen kuat AS terhadap demokrasi Taiwan.Dalam pernyataannya setelah tiba di Taiwan, Pelosi menghimbau diperlukannya solidaritas AS dan Taiwan, menyebut bahwa dunia saat ini dihadapkan pada pilihan antara kediktatoran dan demokrasi.Pelosi mengadakan pertemuan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Rabu (03/08).Sebelum meninggalkan Taiwan pada sore hari yang sama, dia juga dijadwalkan mengadakan beberapa agenda lainnya, seperti kunjungan ke Konsil Legislatif serta Museum Hak Asasi Manusia Taiwan, serta pertemuan dengan pemimpin TSMC yang merupakan manufaktur semikonduktor terbesar di dunia.Sebelumnya, Beijing mengumumkan jika kedatangan Pelosi ke Taiwan terlaksana, maka militer China akan menggelar unjuk kekuatan bersenjata skala besar, seperti dengan melakukan serangkaian latihan tembak langsung di udara dan di laut sekitar Taiwan selama tiga hari mulai Kamis (04/08) besok.Wakil Menteri Luar Negeri China Xie Feng pun mengecam kunjungan Pelosi tersebut, mengatakan bahwa kunjungan itu secara serius melanggar prinsip "Satu China".Pemerintah Washington menanggapi dengan mengatakan bahwa kunjungan Pelosi ke Taiwan adalah pilihannya secara pribadi dan tidak melanggar kedaulatan China.Sementara itu, Korea Utara menyampaikan dukungannya terhadap China, mengatakan bahwa lawatan Pelosi ke Taiwan adalah bentuk campur tangan AS terhadap urusan dalam negeri negara lain.