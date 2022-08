PM Han: Neraca Pembayaran Korsel Diperkirakan Catatkan Surplus 40-50 Miliar Dolar AS pada Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri (PM) Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan surplus neraca pembayaran komprehensif Korea Selatan diperkirakan akan tetap mencapai antara 40 hingga 50 miliar dolar AS pada tahun ini.Dalam rapat Kabinet pada hari Selasa (02/08), PM Han mengutarakan bahwa meski Korea Selatan telah mencatatkan defisit perdagangan sekitar 15 miliar dolar AS dalam periode Januari hingga Juli, namun surplus neraca pembayaran diperkirakan sebesar 40 hingga 45 miliar dolar pada tahun ini.Han menambahkan bahwa angka proyeksi tersebut lebih kecil dari tahun lalu yang mencatatkan sebesar 88,3 miliar dolar, terutama akibat naiknya harga minyak global.Dia menambahkan Bank Sentral Korea (BOK) juga memproyeksikan surplus neraca transaksi berjalan sebesar sekitar 50 miliar dolar AS pada tahun ini.Selain itu, Han meyakini dengan reformasi, inovasi dan stabilitas penghidupan masyarakat dalam jangka pendek, indikator ekonomi akan membaik secara keseluruhan.