AS Tetap Berkomitmen untuk Pencegahan yang Diperpanjang Bagi Korsel

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi kembali komitmen AS terhadap pencegahan yang diperpanjang untuk Korea Selatan.Bonnie Jenkins, Sekretaris Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional Kementerian Luar Negeri AS, mengeluarkan posisi tersebut pada Rabu (03/08) dalam sebuah konferensi pers pada Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) ke-10 di New York, AS.Saat ditanya mengenai kekhawatiran di tengah masyarakat Korea Selatan mengenai hal ini, Jenkins menekankan bahwa Washington tetap berkomitmen kuat terhadap pencegahan yang diperpanjang untuk negara-negara sekutunya.Menyangkut denuklirisasi Korea Utara, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah sangat jelas mengenai niat untuk berdialog dengan rezim tersebut.Jenkins mengatakan jika Korea Utara menolak kembali ke NPT, maka setidaknya pihaknya harus terlibat dalam dialog, namun penolakan Korea Utara untuk berdialog membatasi kemampuan Amerika Serikat.