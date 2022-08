Ketua Parlemen Korsel dan Ketua DPR AS Sepakat Wujudkan Denuklirsasi Korut dan Perdamaian

Photo : YONHAP News

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi yang tengah berkunjung ke Korea Selatan mengadakan pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo pada hari Kamis (04/08).Ketua Kim dan Pelosi membuat pernyataan bersama seusai pembicaraan bilateral yang berlangsung selama sekitar satu jam.Dalam pernyataan bersama tersebut, Ketua Kim mengatakan keduanya secara aktif akan meninjau pengadopsian resolusi peringatan 70 tahun persekutuan Korea Selatan dan AS yang akan jatuh pada tahun depan.Terkait isu dan nuklir Korea Utara, Kim menjabarkan bahwa keduanya sepakat akan berupaya untuk mewujudkan denuklirisasi dan pembangunan perdamaian, yang didasarkan pada prinsip pencegahan yang diperpanjang dan kuat.Ditambahkan pula, dia meminta dukungan parlemen AS untuk perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang tengah merintis usaha di pasar Amerika Serikat.Sementara itu, Ketua Pelosi menerangkan bahwa keduanya telah membahas mengenai pengelolaan ekonomi dan keamanan, serta inisiatif Asia-Pasifik. Dia juga mengungkapkan terima kasih atas bantuan Korea Selatan dalam masalah Ukraina.Sementara itu, dilaporkan bahwa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan via telepon dengan Ketua Pelosi.Setelah mengunjungi Area Keamanan Bersama (JSA) di Panmunjom pada Kamis (04/08) siang, Pelosi dijadwalkan akan bertolak menuju Jepang pada malam hari.