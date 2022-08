Presiden Yoon Adakan Pembicaraan Via Telepon Bersama Ketua DPR AS Nancy Pelosi

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah mengadakan pembicaraan via telepon bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) Nancy Pelosi pada hari Kamis (04/08) dan membahas mengenai kepentingan bilateral, termasuk urusan di bidang diplomatik, pertahanan, dan teknologi, selama sekitar 40 menit.Kantor Kepresiden Korea Selatan pada hari Kamis (04/08) mengatakan bahwa dalam pembicaraan yang dimulai pada pukul 14.00 bersama Ketua Pelosi dan beberapa anggota Komisi Luar Negeri DPR AS, Presiden Yoon berjanji akan berupaya mengembangkan aliansi strategis komprehensif global antara Korea Selatan dan Amerika Serikat seperti yang telah disepakati bersama dengan Presiden AS Joe Biden dalam konferensi tingkat tinggi yang digelar di Seoul pada tanggal 2 Mei lalu.Pelosi dalam kesempatan itu mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Yoon yang telah menyempatkan waktu mengadakan pembicaraan telepon meskipun beliau saat ini sedang dalam cuti musim panas.Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Yoon dan Ketua Pelosi tidak menyebut isu terkait Taiwan.