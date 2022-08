Forum Regional ASEAN ke-29 Dimulai di Phnom Penh

Photo : YONHAP News

Forum Regional ASEAN (ARF) ke-29 dimulai di Phnom Penh, Kamboja, pada hari Jumat (05/08) dengan dihadiri 27 negara, termasuk negara-negara ASEAN, Korea Selatan, Amerika Serikat, China, dan Jepang.Dalam rapat tersebut, berbagai konflik yang dihadapi negara-negara peserta akan dibahas, seperti masalah nuklir Korea Utara, perang di Ukraina, dan masalah kedaulatan Laut China Selatan.Banyak pihak yang kini menaruh perhatian pada pernyataan Korea Utara mengenai provokasi rudal dan nuklirnya.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin telah mengadakan pertemuan singkat dengan Duta Besar (dubes) Korea Utara untuk Indonesia merangkap sebagai Dubes Korea Utara untuk ASEAN An Kwang-il dalam acara sambutan pada Kamis (04/08) malam.Menurut Kementerian Luar Negeri, Menteri Park menyampaikan bahwa dia telah mendengar mengenai keahlian Dubes An di bidang terkait ASEAN, serta meminta Dubes An untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Choe Son-hui yang baru diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Korea Utara.Korea Utara, yang hampir setiap tahun selalu mengirim Menteri Luar Negeri ke ARF, kali ini mengutus Dubes An untuk menghadiri pertemuan tersebut.Ini adalah pertemuan publik pertama antara diplomat Korea Selatan dan Korea Utara sejak peluncuran pemerintahan Yoon.Menteri Park dan Duta Besar An diperkirakan akan bertemu lagi pada pertemuan ARF di Jumat (05/08) sore yang akan digelar di Hotel Sokha, Kamboja.Mengingat ketegangan antara kedua Korea yang meningkat akhir-akhir ini, diperkirakan akan terjadi perbedaan pendapat yang cukup besar terkait masalah pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara.