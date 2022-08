Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk berpartisipasi dalam dialog mengenai "Chip 4", yang merupakan aliansi rantai pasokan semikonduktor yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS).Dilaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Korea Selatan baru-baru ini menyampaikan niat untuk berpartisipasi dalam dialog terkait aliansi chip komputer yang diusulkan oleh AS tersebut, dengan terlebih dahulu menghadiri pertemuan pendahuluan tingkat kerja.Kementerian menerangkan pada hari Senin (08/08) bahwa terkait penguatan kerja sama semikonduktor dengan AS, pemerintah kini sedang melakukan peninjauan secara komprehensif untuk mengevaluasi kepentingan nasional.Partisipasi Korea Selatan dalam Chip 4 di masa depan bergantung pada hasil pertemuan pendahuluan yang diperkirakan akan berlangsung pada akhir bulan ini atau awal bulan depan.Aliansi chip 4 yang diusulkan oleh AS kepada Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan adalah kerangka kerja sama untuk chip komputer yang dinilai akan menjadi sarana bagi AS untuk mengontrol Beijing di pasar semikonduktor.Oleh sebab itu, pemerintah Seoul saat ini bersikap hati-hati dalam mempertimbangkan partisipasi Seoul dalam aliansi chip komputer tersebut.