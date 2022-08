21 Negara Ambil Bagian Dalam Latihan Gabungan PSI

Photo : YONHAP News

Sejumlah 21 negara termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang, menggelar latihan untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal di Hawaii, AS.Komando Indo-Pasifik AS (USINDOPACOM) Kementerian Luar Negeri AS menyelenggarakan latihan gabungan untuk pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal (PSI) di Honololu, Hawaii, selama lima hari mulai hari Senin (08/08) waktu setempat.Dalam latihan kali ini, sejumlah 21 negara berpartisipasi dalam latihan berdasarkan skenario pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal, termasuk sesi diskusi, pertukaran informasi antara pakar, latihan pencegahan secara langsung, dan lainnya.Kementerian Luar Negeri AS menekankan bahwa latihan tahunan PSI menunjukkan tekad kuat negara-negara aliansi untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal.AS melakukan latihan PSI di wilayah Asia-Pasifik sejak tahun 2014, dan negara peserta memimpin latihan secara bergantian.Pusat Komando Operasi Khusus AS untuk Korea Selatan (SOCKOR) mempublikasikan mengenai latihan tembakan langsung yang digelar di Provinsi Gangwondo pada tanggal 27-28 Juli.Pihaknya menjelaskan bahwa latihan tersebut meningkatkan efektivitas pertahanan militer AS di Korea Selatan, dan menjadi bukti janji antara kedua negara.