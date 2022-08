Korsel dan AS Bahas Tanggapan Terhadap Ancaman Siber Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pertemuan tingkat direktur pertama yang menargetkan upaya pendanaan program nuklir dan rudal Korea Utara yang dilakukan melalui peretasan mata uang kripto (cryptocurrency).Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, pertemuan pertama kelompok tingkat kerja Korea Selatan dan AS untuk merespons ancaman dunia maya dari Korea Utara digelar di Washington DC, AS, pada hari Selasa (09/08) waktu setempat.Pertemuan itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama untuk memperluas kerja sama dalam menangani ancaman siber Korea Utara yang dibuat dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) Korea Selatan dan AS pada Mei lalu.Keduanya sependapat akan pentingnya kerja sama erat untuk mencegah upaya pengumpulan dana program nuklir melalui tenaga kerja di bidang teknologi informasi Korea Utara di luar negeri dan peretasan mata uang kripto.Adapun, keduanya juga membahas rincian kerja sama untuk merespons kegiatan-kegiatan siber ilegal Korea Utara lainnya.Kementerian itu menambahkan bahwa Korea Selatan dan AS akan mengadakan pertemuan kedua di Seoul dalam tahun ini untuk melanjutkan pembicaraan terkait.