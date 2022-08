Senat AS Loloskan Resolusi Hargai Aliansi dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Senat Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang merayakan aliansi Korea Selatan - AS dan berterima kasih kepada Korea Selatan yang telah mendanai monumen baru untuk menghormati veteran Perang Korea.Resolusi tersebut, yang diperkenalkan oleh senator Dan Sullivan dan Tammy Duckworth, disahkan dalam pertemuan umum Senat pada hari Minggu (07/08). Ini sebagai sambutan hangat akan peresmian Tembok Peringatan di Memorial Veteran Perang Korea di Washington D.C. pada 27 Juli lalu dan menyatakan penghargaan atas peran Korea Selatan dalam menyediakan hampir semua pendanaan untuk proyek tersebut.Sekaligus merayakan jalinan hubungan antara Seoul-Washington yang telah lama, resolusi itu menyebut aliansi keduanya sebagai “kunci utama perdamaian, keamanan, dan kemakmuran untuk Asia Timur Laut, kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta seluruh dunia.”Dikatakan juga bahwa hubungan militer dan pertahanan antara kedua negara tidak tergoyahkan dan ikatan kedua negara kuat dan bertahan lama.Berfokus pada komitmen AS untuk membela Korea Selatan yang tetap kuat, resolusi tersebut juga mengatakan aliansi keduanya terus bekerja menuju tujuan bersama untuk mengamankan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Semenanjung Korea dan di Indo-Pasifik.