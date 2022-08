Kemlu Korsel: China Angkat Isu THAAD Dapat Hambat Hubungan Seoul-Beijing

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu (10/08) bahwa jika China terus mengangkat masalah mengenai penyebaran sistem pertahanan rudal Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan, maka hal itu akan menghambat hubungan Seoul dan Beijing.Kementerian mengeluarkan posisi itu dalam pesan teks kepada wartawan, beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri China mengklaim bahwa Seoul berjanji membatasi pengoperasian sistem pertahanan rudal AS, yang juga dikenal sebagai Baterai Pertahanan Area Terminal Jangakauan Tinggi (THAAD), di Korea Selatan.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pada hari Rabu (10/08) bahwa pemerintah Seoul secara resmi membuat deklarasi politik yang memuat janji untuk mematuhi kebijakan "3 No" dan membatasi operasi THAAD.Kebijakan "3 No" mengacu pada tidak adanya penempatan THAAD tambahan di Korea Selatan, tidak adanya partisipasi Korea Selatan dalam jaringan pertahanan rudal yang dipimpin AS dan tidak adanya aliansi militer trilateral bersama AS dan Jepang.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin menolak klaim tersebut, mengatakan bahwa pemerintah Seoul sebelumnya juga telah menyatakan bahwa hal tersebut bukan janji atau kesepakatan dengan China.Kementerian mengatakan bahwa pemerintah dengan jelas menyampaikan sikapnya kepada China dalam pembicaraan para menteri luar negeri baru-baru ini antara kedua negara.Ditambahkannya, Korea Selatan juga menekankan bahwa jika China terus mengangkat masalah ini, maka hal itu akan memperburuk pemahaman rakyat kedua negara dan menghambat hubungan bilateral.