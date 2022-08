Ekspor Korsel Meningkat 23,2% pada 10 Hari Pertama Agustus

Photo : YONHAP News

Volum ekspor Korea Selatan di 10 hari pertama bulan Agustus meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan periode yang sama setahun lalu.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kamis (11/08) menyatakan bahwa volume ekspor Korea Selatan dari 1 hingga 10 Agustus tercatat sebesar 15,7 miliar dolar AS dan mengalami peningkatan sebesar 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Jumlah hari kerja dalam periode tersebut tercatat 8,5 hari, lebih banyak sehari daripada tahun lalu. Mempertimbangkan jumlah hari kerja, rata-rata volume ekspor meningkat 8,7 persen.Melihat tren ekspor produk-produk utama, produk minyak meningkat 177 persen, otomotif meningkat 191 persen, dan peralatan presisi meningkat 9,5 persen.Sedangkan, ekspor semikonduktor dan peralatan telekomunikasi nirkabel menurun masing-maing 5,1 dan 17,7 persen secara berurutan.Ekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Vietnam, dan Singapura meningkat, tetapi ekspor ke China dan Hong Kong menurun.Sementara itu, volume impor Korea Selatan untuk bulan Agustus mencapai 23,4 miliar dolar AS, meningkat sebanyak 34,1 persen dibandingkan setahun lalu.Impor minyak mentah, semikonduktor, gas, batu bara, dan otomotif mengalami peningkatan.Hingga 10 Agustus ini, neraca perdagangan Korea Selatan mengalami defisit sebesar 7,67 miliar dolar AS dengan selisih defisit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.