Presiden Yoon Gelar Rapat Bersama Dubes AS untuk Korsel dan Komandan CFC

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan tertutup dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan Philip Goldberg dan Komandan Komando Pasukan Gabungan (CFC) AS Jenderal Paul LaCamera di Kantor Kepresidenan Yongsan pada Selasa (09/08).Pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam itu dihadiri oleh Menteri Pertahanan Lee Jong-sup, Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Kim Seung-kyum, dan Ketua Badan Keamanan Nasional Kim Sung-han.Menurut Kantor Kepresidenan, pertemuan itu digelar dalam rangka menyambut pelantikan Duta Besar Goldberg dan menyemangati para personel militer Korea Selatan dan AS yang akan melaksanakan latihan militer gabungan mulai 22 Agustus mendatang, dan melakukan pertukaran pendapat mengenai penguatan aliansi Korea Selatan dan AS serta keamanan Semenanjung Korea.