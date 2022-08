AS: China Tidak Pantas Mempermasalahkan Penempatan THAAD di Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) membuat pernyataan tegas mengenai posisi China yang terus mengangkat masalah penempatan dan pengoperasian Baterai Pertahanan Area Terminal Jangkauan Tinggi (THAAD) di Korea Selatan.AS mengkritik China yang terus mempermasalahkan isu penempatan THAAD, dan menyatakan bahwa THAAD adalah kemampuan pertahanan diri yang memiliki kemampuan terbatas untuk menghadapi acaman Korea Utara.Ditambahkan pula, tekanan China terhadap Korea Selatan tidaklah adil sebagaimana penempatan THAAD adalah keputusan antara Korea Selatan dan AS untuk melindungi Korea Selatan dari serangan rudal balistik atau senjata pemusnah massal Korea Utara.Pernyataan tersebut dinilai mengindikasikan bahwa China tidak seharusnya menekan Korea Selatan atau mempermasalahkan perihal THAAD sebagaimana THAAD tidak menargetkan China.Selain itu, Kementerian Luar Negeri AS menambahkan bahwa Korea Utara terdeteksi tengah melakukan persiapan uji coba nuklir ke-7 di lokasi uji coba nuklir Punggyeri.AS telah berulang kali mengeluarkan pesan peringatan kepada Korea Utara mengenai uji coba nuklirnya, sembari menekankan kerja sama militer antara Korea Selatan, AS, dan Jepang dalam jangka pendek dan panjang.