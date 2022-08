Kemhan Korsel-AS Bahas Nuklir Korut dan THAAD

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (12/08) bahwa pihaknya akan menggelar Dialog Pertahanan Terpadu Korea Selatan - Amerika Serikat (KIDD) ke-21 bersama Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) di Seoul pada tanggal 16-17 Agustus mendatang.Rapat tersebut digelar untuk membahas langkah lanjutan dari pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS pada bulan Mei, pertemuan Menteri Pertahanan kedua negara, serta persiapan pertemuan Konsultasi Keamanan Korea Selatan dan AS (SCM).Selain itu, kedua pihak juga akan membahas langkah kerja sama untuk mencegah ancaman rudal dan nuklir Korea Utara, agenda pembukaan Kelompok Konsultasi dan Strategi Pencegahan yang Diperpanjang (EDSCG), kerja sama keamanan kedua negara, langkah normalisasi pangkalan THAAD, dan hal lainnya.KIDD merupakan pertemuan yang digelar dua kali setahun, namun tahun ini pertemuan tersebut hanya digelar sebanyak satu kali.