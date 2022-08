Media Propaganda Korut Kritik Latihan Persiapan Militer Gabungan Korsel - AS

Photo : YONHAP News

Korea Utara menyebut Korea Selatan harus bertanggung jawab atas peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea, mengutip Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mulai melakukan latihan persiapan untuk latihan gabungan rutin Ulchi Freedom Shield (UFS).Media propaganda Korea Utara "Ryomyong" pada hari Selasa (16/08) mengatakan bahwa Korea Selatan dan AS dengan lantang mempublikasikan gerakan manuver medan perang skala besar mulai pekan depan, meski terdapat protes keras dari dalam dan luar negeri.Media itu mengklaim bahwa situasi saat ini, dengan kerusuhan akibat permainan api di langit, tanah dan laut di Korea Selatan yang tidak berhenti, secara jelas menunjukkan bahwa Korea Selatan adalah pemicu ketegangan dan krisis militer di Semenanjung Korea dan regional.Korea Utara tampak mengkritik latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS melalui media propagandanya, namun media pemerintah Korea Utara lainnya seperti Rodong Sinmun dan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) belum memberitakan hal serupa.