Korsel dan AS Gelar Pertemuan EDSCG di Washington Bulan Depan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan menggelar pertemuan tingkat tinggi dalam perluasan penangkalan ancaman Korea Utara di Washington D.C. pada September mendatang.Pertemuan Grup Konsultasi dan Strategi Perluasan Penangkalan Ancaman (The Extended Deterrence Strategy and Consultation, EDSGC) adalah pertemuan para wakil menteri urusan luar negeri dan pertahanan negara-negara sekutu.Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu (17/08), Korsel dan AS telah kembali menegaskan tujuan bersamanya dalam mencapai denuklirisasi penuh Semenanjung Korea, dan berjanji akan mempertahankan postur kesiapsiagaan pertahanan Korsel. Penegasan ini disampaikan kedua negara dalam forum Dialog Pertahanan Terintegrasi Korsel-AS yang digelar di Seoul pada Selasa-Rabu, 16-17 Agustus 2022.Pada dialog sektor pertahanan yang dihadiri para pejabat kunci urusan luar negeri dan pertahanan ini, kedua belah pihak telah setuju untuk kembali menggelar pertemuan EDSCC pada bulan depan, sebagaimana telah disepakati sebelumnya pada pertemuan Korsel-AS bulan Mei lalu, serta telah disiapkan dalam simulasi kesiapsiagaan (Table Top Exercise, TTX) yang juga telah digelar sebelumnya.Selain itu Korsel dan AS juga sepakat untuk mendirikan Kelompok Kerja Perlawanan Rudal (Counter Missile Working Group, CMWG) guna meningkatkan kapabilitas dan postur pertahanan menghadapi ancaman rudal Korea Utara.Korsel dan AS juga setuju untuk memperluas cakupan dan skala latihan militer gabungan antar kedua negara di Semenanjung Korea, menyambut Latihan Militer Gabungan Ulchi Freedom Shield (UFS) yang rencananya akan digelar pada 22 Agustus.Kedua negara juga telah menyamakan pandangan bahwa keduanya telah mencapai perkembangan signifikan terkait persiapan pertemuan dalam proses transfer kendali operasionalisasi di masa perang dari tangan AS ke Korsel.Korsel dan AS setuju akan bekerja sama untuk mencapai kesuksesan penilaian kemampuan militer Korsel dalam latihan militer gabungan UFS mendatang.