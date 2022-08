Aset Keuangan Eksternal Korsel Turun dengan Skala Terbesar pada Kuartal II 2022

Photo : YONHAP News

Aset keuangan eksternal Korea Selatan untuk kuartal kedua tahun 2022 menurun dengan skala terbesar akibat jatuhnya harga saham global termasuk Amerika Serikat serta penguatan dolar AS.Menurut laporan “Posisi Investasi Internasional Kuartal II 2022 (Tahun Berjalan)” yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada Kamis (18/08), aset keuangan eksternal mencapai 2.123 triliun dolar AS pada akhir Juni, menurun 65,8 miliar dolar AS dibandingkan akhir Maret lalu.Ini merupakan penurunan pertama dalam sembilan kuartal sejak kuartal pertama tahun 2020, dan tingkat penurunannya pun tercatat sebagai yang terbesar.Dari aset keuangan eksternal tersebut, investasi langsung oleh pemilik turun sebanyak 800 juta dolar AS dibandingkan akhir Maret.Investasi saham luar negeri turun 68,4 miliar dolar AS terpengaruhi penurunan harga saham global dan depresiasi mata uang negara-negara utama terhadap dolar AS. Penurunan ini catatkan nilai terbesar sepanjang masa.Adapun nilai hutang keuangan eksternal yang menunjukkan nilai penanaman modal asing di Korea Selatan tercatat sebesar 1,379 triliun dolar AS, turun 113,9 miliar dolar AS sejak akhir bulan Maret. Ini pun merupakan catatan penurunan terbesar.Meski demikian, aset keuangan eksternal bersih yang mencerminkan kemampuan pembayaran eksternal Korea Selatan tertinggi, mencapai 744,1 miliar dolar AS. Hal ini dikarenakan penurunan nilai hutang keuangan eksternal lebih besar dibandingkan penurunan aset keuangan eksternal.Perwakilan BOK pun menilai, walau rasio obligasi luar negeri jangka pendek berbanding cadangan aset sedikit meningkat karena penurunan cadangan devisa, tapi kondisi pembayaran eksternal Korea Selatan masih baik karena masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.