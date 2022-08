Komandan Siber Korsel-AS Sepakat Perkuat Kerja Sama dalam Operasi Siber

Photo : YONHAP News

Komandan Siber Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kemampuan operasi siber-nya.Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Kamis (18/08) menyatakan Korea Selatan dan AS telah menandatangani nota kesepahaman untuk kerja sama dan perkembangan bidang operasi siber, dan memperkuat kemampuan operasi dengan memperbanyak pertukaran informasi dan kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan tentang ancaman siber.Sebelumnya, Menteri Pertahanan Korea Selatan, Lee Jong-sup telah menemui Komando Komandan Siber AS, Paul Nakasone di Kantor Kementerian Pertahanan di Seoul pada Kamis (18/08) dan membahas langkah-langkah untuk menanggulangi ancaman siber.Kedua belah pihak juga sepakat untuk merutinkan latihan gabungan terkait ancaman siber selain memperkuat pertukaran informasi dan operasi tentangnya.