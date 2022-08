Nilai Tukar Won Sempat Sentuh 1.340 Won Per Dolar AS

Photo : YONHAP News

Nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS pada Senin (22/08) sempat melampaui 1.340 won untuk pertama kalinya dalam 13 tahun 4 bulan.Pada penutupan perdagangan di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won kemudian melemah 13,9 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari Senin (22/08) di 1.339,8 won per dolar AS.Nilai tukar won yang melebihi angka 1.330 won per dolar AS ini adalah yang pertama kalinya dalam 13 tahun empat bulan, setelah rekor sebelumnya tercatat sebesar 1.357,5 won per dolar AS pada 29 April 2009.Melemahnya mata uang yuan China dan penurunan Indeks Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada pukul 14.45 sebanyak lebih dari satu persen pada sesi perdagangan hari Senin (22/08) memberi tekanan lebih lanjut pada kenaikan nilai tukar won terhadap dolar AS.