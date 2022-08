Korsel Pertimbangkan Gugat UU Pengurangan Inflasi AS ke WTO

Photo : YONHAP News

Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan Lee Chang-yang mengatakan pihaknya akan secara aktif mempertimbangkan gugatan terhadap undang-undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat (IRA) yang mengecualikan pemberian subsidi bagi kendaraan listrik buatan Korea Selatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Menteri Lee menyatakan hal tersebut pada hari Senin (22/08) sembari menambahkan bahwa pihaknya memprihatinkan UU IRA, dan juga telah segera menyampaikan keprihatinan terkait kemungkinan pelanggaran perjanjian perdagangan bebas, peraturan WTO, dan lainnya ke pihak Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).Ditambahkan pula, Menteri Luar Negeri Korea Selatan juga telah menyampaikan keprihatinan serupa melalui berbagai saluran, dan Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan yang akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) juga akan membahas masalah tersebut di sela-sela perjalanan dinas untuk rapat Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) pada pekan depan.Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Ahn Duk-geun mengunjungi AS pada awal bulan depan untuk membahas agenda IPEF, dan akan menyampaikan keprihatinan terkait IRA ke pihak AS.