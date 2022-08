Nilai Tukar Won Melemah, Otoritas Korsel Lakukan Intervensi Lisan di Pasar Keuangan

Photo : YONHAP News

Nilai tukar mata uang won mencapai kisaran 1.340 won per dolar AS, Presiden Yoon Suk Yeol tekankan manajemen risiko, dan otoritas valuta asing melakukan intervensi secara lisan di pasar keuangan pada Selasa (23/08).Intervensi serupa menunjukkan tekad pemerintah untuk mengendalikan laju kecepatan penguatan dolar global yang terlalu cepat.Setelah intervensi tersebut, gejolak nilai tukar mata uang won telah tenang sampai batas tertentu, namun para ahli berpendapat tren melemahnya nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika akan berlangsung untuk sementara waktu.Presiden Yoon mengatakan bahwa pemerintah akan menggelar rapat ekonomi darurat untuk manajemen risiko agar penguatan dolar Amerika dan melemahnya won tidak berpengaruh negatif pada pasar Korea Selatan.Ditambahkan pula, kesehatan fiskal ekonomi Korea Selatan tidak mengalami masalah, namun melemahnya won dapat menyebabkan kenaikan harga impor, sehingga dapat berpengaruh negatif pada pasar Korea Selatan.Setelah pernyataan Presiden Yoon tersebut, otoritas valuta asing Korea Selatan mengatakan pihaknya tengah memeriksa faktor spekulatif yang berasal dari luar negeri.Otoritas keuangan mengatakan saat ini dolar Amerika menguat secara global, sehingga nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika melemah, menambahkan perlunya mengeluarkan pesan peringatan ke pasar untuk berwaspada.Para pakar mengatakan kecepatan perubahaan nilai tukar mata uang won sedikit dapat terkendali setelah adanya intervensi lisan dari presiden dan otoritas keuangan.Pihaknya memperkirakan nilai dolar akan semakin menguat, sehingga nilai tukar mata uang won dapat mencapai hingga lebih dari 1.350 won per dolar AS.