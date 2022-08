Upah Minimum 2023 Korsel Lebih Tinggi Dibandingkan Jepang

Photo : YONHAP News

Upah minimum per jam di Korea Selatan untuk pertama kalinya akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum di Jepang.Menurut media Jepang, termasuk harian Yomiuri Simbun, Kementerian Kesehatan Jepang pada hari Selasa (23/08) mengumumkan penetapan upah minimum 2023.Dibandingkan dengan tahun lalu, upah minimum nasional rata-rata di Jepang untuk tahun depan naik 3,3 persen, atau sebesar 31 Yen, menjadi 961 yen atau sekitar 9.404 won per jam.Upah minimum regional tertinggi di Jepang adalah di Tokyo dengan 1.072 yen, sementara upah minimum provinsi (UMP) di 10 provinsi yang terendah, termasuk di Okinawa, adalah sebesar 853 yen per jam.Meskipun Jepang telah menaikkan besaran upah minimum terbesar selama dua tahun berturut-turut, namun upah minimum Korea Selatan untuk tahun depan tetap lebih besar dibandingkan Jepang.Pada bulan Agustus, Korea Selatan telah menentukan upah minium untuk tahun depan sebesar 9.620 won, naik 5,0 persen atau 460 won dibandingkan upah minimum tahun ini.Yomiuri Simbun melaporkan bahwa selain melemahnya yen, tingkat kenaikan upah minimum Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir lebih tinggi daripada Jepang, sehingga upah minimum per jam Korea Selatan tahun depan lebih besar daripada Jepang.