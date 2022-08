Jenderal Korsel untuk Pertama Kalinya Pimpin Latihan Militer Gabungan Bersama AS

Photo : YONHAP News

Seorang jenderal Korea Selatan yang merupakan Wakil Komandan Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) memimpin latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield (UFS).Menurut pihak Pasukan AS di Korea Selatan (USFK) pada Rabu (24/08), latihan reguler tersebut dipimpin oleh Wakil Komandan Ahn Byeong-suk yang menggantikan Komandan Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan dan AS Paul J. LaCamera.Wakil Komandan Ahn memimpin latihan sejalan dengan rencana pengalihan kendali operasional (OPCON) di masa perang sebagaimana evaluasi Kemampuan Operasional Penuh (FOC) dari pasukan gabungan di masa depan akan dilakukan selama latihan ini.USFK menerangkan bahwa sebelumnya pada Desember tahun lalu, Menteri Pertahanan kedua negara telah sepakat bahwa Jenderal Korea Selatan yang menjabat sebagai Wakil Komandan Komando Pasukan Gabungan Korsel dan AS akan memimpin pelaksanaan latihan untuk penilaian FOC.Pihak USFK mengatakan bahwa latihan ini akan berlangsung selama 11 hari untuk memperkuat postur pertahanan gabungan Korea Selatan dan AS dengan menggunakan simulasi komputer, serta menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenajung Korea dan Asia Timur Laut.