Pejabat Senior AS Kunjungi Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) yang bertanggung jawab untuk urusan Asia Timur dan Pasifik tiba di Korea Selatan pada Kamis (25/08) untuk kunjungan selama tiga hari.Asisten Menteri Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink akan bertemu dengan Wakil Menteri untuk Urusan Politik Yeo Seung-bae dan para pejabat pemerintah Kroea Selatan lainnya.Keduanya akan membahas ancaman dari Korea Utara dan cara meningkatkan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat serta membahas isu-isu global lain.Kunjungan pejabat AS ini dilakukan setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan "inisiatif berani" untuk Korea Utara pada minggu lalu, menawarkan bantuan ekonomi sebagai imbalan denuklirisasi Korea Utara.Perhatian tertuju pada apakah pejabat Amerika Serikat tersebut akan melakukan diskusi lanjutan mengenai inisiatif tersebut atau bertukar pendapat mengenai kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.