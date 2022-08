Kantor Kepresidenan Korsel : Nilai Tukar Valas Tinggi, Belum Perlu Khawatir

Photo : KBS News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyampaikan bahwa nilai tukar mata uang won menyentuh yang tertinggi sejak krisis keuangan global, namun kondisi demikian tidak perlu dikhawatirkan sebagai krisis keuangan atau krisis valuta asing.Sekretaris Senior Kantor Kepresidenan untuk Urusan Perekonomian Choi Sang-mok dalam pengarahan pers pada Kamis (25/08) menerangkan bahwa dua indikator krisis masih sangat baik, yakni obligasi dana pemerataan valuta asing dan premi Credit Default Swap (CDS).Choi menambahkan, niai tukar valuta asing belakangan ini dipengaruhi menguatnya dolar AS di seluruh dunia dan mata uang negara-negara utama terhadap dolar AS pun melemah sebagaimana adanya kewaspadaan akan pengetatan kebijakan moneter agresif oleh Bank Sentral AS dan situasi mengkhawatirkan di Eropa dan China.Dia menegaskan bahwa meskipun nilai tukar mata uang won Korea Selatan turun, tetapi besaran penurunannya serupa dengan kondisi euro, pound, dan yen.Diteruskannya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan hanya berfokus pada nilai tukar valuta asing saja, sebagaimana sejumlah indikator baik dan pengaman eksternal seperti cadangan devisa telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya.Choi juga kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lalai dan akan terus mengamati kondisi saat ini karena kenaikan nilai tukar valuta asing yang drastis dapat berdampak negatif pada harga barang dan kehidupan masyarakat.