Photo : YONHAP News

Agensi manajemen BTS, Big Hit Music, mengumumkan pada hari Jumat (26/08) bahwa jumlah penayangan video musik untuk lagu "Butter" telah melampaui 800 juta penayangan .Dengan demikian, delapan video musik BTS telah mencapai 800 juta penayangan, termasuk "Boy With Luv", "Dynamite", dan DNA".Butter, lagu bergenre 'dance pop' tersebut pernah 10 kali menduduki urutan puncak Billboard Hot 100 Amerika Serikat.Selain itu, BTS pada tanggal 15 Oktober akan menggelar konser 'BTS Yet To Come' di Busan untuk menarik dukungan bagi Busan agar dapat menjadi tuan rumah EXPO 2030.