Korsel Utus Delegasi ke US, Diskusikan Kekhawatiran Mengenai UU Pengurangan Inflasi AS

Photo : YONHAP News

Sebuah delegasi pemerintah Korea Selatan mengunjungi Amerika Serikat (AS) pada minggu ini untuk menyampaikan kekhawatiran akan undang-undang baru AS yang mengecualikan kendaraan listrik yang dirakit di luar Amerika Utara dari insentif pajak.Delegasi itu terdiri dari para pejabat senior di Kementerian Industri, Keuangan, dan Luar Negeri, serta melakukan kunjungan selama tiga hari mulai Senin (29/08).Dalam kunjungan darurat tersebut, delegasi itu akan mengunjungi kantor Perwakilan Dagang AS, kementerian keuangan dan perdagangan serta Kongres AS.Para pejabat pemerintah itu berencana akan menyampaikan kekhawatiran Seoul dan posisi industri otomotif Korea Selatan mengenai Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS sambil mendiskusikan langkah perbaikan.Kunjungan ini dilakukan di tengah berkembangnya kekhawatiran di Korea Selatan mengenai undang-undang yang telah ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada awal bulan ini tersebut.Sementara para produsen mobil Korea Selatan, termasuk Hyundai dan Kia, sebelumnya menikmati pemotongan pajak untuk mobil listrik di pasar AS, namun Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS ini akan mempersempit cakupan subsidi pajak hanya untuk pembelian mobil listrik yang dirakit di Amerika Utara dan mobil dengan baterai yang diproduksi menggunakan bahan baku dari kawasan tersebut.