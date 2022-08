Uskup Agung Lazzaro You Heung-sik Ditahbiskan Menjadi Kardinal di Vatikan

Photo : YONHAP News

Uskup Agung Lazzaro You Heung-sik ditahbiskan sebagai kardinal di Vatikan pada Sabtu (27/08), menjadi kardinal bekewarganegaraan Korea Selatan keempat.Paus Fransiskus mentahbiskan 20 kardinal baru di upacara pentahbisan di Basilika Santo Petrus, menambah jumlah kardinal di seluruh dunia menjadi total 226 orang.Dalam upacara pentahbisan, Kardinal Yoon mengatakan bahwa meskipun dia merasa tidak layak, tetapi Paus tetap memilih dirinya. Oleh karena itu, dia berdoa agar dapat menjadi kardinal yang baik.Ditahbiskan menjadi pastor saat belajar di Roma pada tahun 1979, You menjadi warga Korea Selatan pertama yang menjabat sebagai Prefek Kongregasi bagi Rohaniwan Vatikan pada Juni tahun lalu, jabatan untuk mengawasi urusan terkait para imam dan diaken.You adalah kardinal keempat Korea Selatan yang ditahbiskan setelah mendiang Stephen Kim Sou-hwan yang meninggal dunia pada 2009 dan mendiang Nicholas Cheong Jin-suk yang meninggal dunia pada 2021.Yeom Soo-jung, yang diterima di Pendidikan Kardinal pada 2014 menghadiri upacara pentahbisan pada hari Sabtu (27/08) lalu. Selain itu, Ketua Konferensi Waligereja Korea Lee Yong-hun, wakil pemerintah Korea Selatan, dan rombongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai berkuasa dan partai oposisi juga hadir dalam acara pentahbisan Kardinal You.Sebagai imam yang paling senior di Gereja Katolik Roma setelah Paus, para kardinal mendapatkan jabatan tersebut untuk seumur hidup mereka. Kardinal di bawah usia 80 tahun berhak memilih uskup baru, hak yang akan diterima You dalam 10 tahun mendatang.