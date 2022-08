Nilai Tukar Won Terhadap Dolar AS Melonjak, KOSPI Anjlok

Photo : YONHAP News

Nilai tukar mata uang won Korea terhadap dolar AS melonjak melampaui 1.350 won per dolar AS di sesi perdagangan hari Senin (29/08), pertama kalinya dalam 13 tahun 4 bulan terakhir.Perdagangan hari ini dibuka dengan nilai tukar mata uang won di kisaran 1.340 won per dolar AS, naik lebih dari 11 won dari angka penutupan perdagangan sehari sebelumnya.Pada pukul 12.30, nilai tukar mata uang won sempat mencapai level tertinggi tahunan di angka 1.350,8 won per dolar AS, sebelum kembali turun ke bawah 1.350 won.Nilai tukar mata uang won di perdagangan hari ini melemah 19,10 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.350 won per dolar AS.Depresiasi mata uang won Korea yang terus berlanjut menyusul pernyataan berulang oleh Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga acuan secara agresif, yang menyebabkan penguatan dolar AS.Dalam wawancara dengan sebuah media AS, Gubernur Bank Sentral Korea (BOK) Rhee Chang-yong pun memperkirakan tren kenaikan suku bunga di Korea Selatan akan terus berlanjut.Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup di level 2.426,89, turun 54,14 poin atau 2,18 persen.Ini adalah angka penutupan terendah sejak KOSPI tercatat di 2.415,53 pada 27 Juli.KOSDAQ, yang didominasi saham perusahaan-perusahaan teknologi, juga mengalami penurunan 22,56 poin atau 2,81 persen, ditutup di level 779,89.