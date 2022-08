Gubernur BOK : Pidato Powell Sesuai Perkiraan, Tidak Ada Perubahaan Kebijakan Moneter

Photo : YONHAP News

Gubernur Bank Sentral Korea Selatan (BOK) Rhee Chang-yong mengatakan bahwa pesan yang disampaikan dalam pidato Ketua Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Jerome Powell di Jackson Hole, Wyoming, tidak berbeda dari perkiraan BOK saat memutuskan untuk menetapkan suku bunga acuan Korea Selatan pada bulan ini, sehingga tidak akan ada perubahaan dalam pelaksanaan kebijakan moneter ke depan.Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa kenaikan signifikan suku bunga acuan sebesar 0,50 persen tidak sedang dipertimbangkan untuk saat ini sebagaimana Gubernur Rhee telah menyatakan suku bunga acuan akan dinaikkan 0,25 persen dalam setiap kenaikan untuk sementara waktu, seperti keputusan Komite Kebijakan Moneter BOK pada tanggal 25 Agustus lalu untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen.Menurut Gubernur Lee, Bank Sentral AS akan menaikkan suku bunga acuan sebesar sekitar 0,50 - 0,70 persen dalam rapat reguler Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) di bulan September mendatang, dan kenaikan suku bungan acuan serupa akan terus dilakukan sampai inflasi stabil ke titik yang ditargetkan.Ditambahkan pula, volatilitas pasar akan membesar di pasar keuangan dan valuta asing global saat Bank Sentral AS menetapkan suku bunga acuan, sehingga BOK akan memantau perkembangan situasi baik di dalam maupun luar negeri seiring kebijakan Bank Sentral AS di masa depan.